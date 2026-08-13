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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Schlafendes Ungeheuer

Kabel Eins DokuStaffel 13Folge 21vom 13.08.2026
Schlafendes Ungeheuer

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 21: Schlafendes Ungeheuer

19 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet eine Les-Paul-Profigitarre aus dem Jahr 1969, während Corey und Chumlee auf einen Rolls-Royce aus den 1930er Jahren abfahren.

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