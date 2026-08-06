Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 4: Finaltag
20 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Walter Payton ist in der Hall of Fame der National Football League. Ein signierter Ball des Sportlers fällt Corey in die Hände.
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