Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 5: Shitstorm
20 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick ein robustes Fahrzeug namens Rock Crawler begutachtet, freut sich Corey über ein Trikot des Football-Spielers Bob Hayes.
Weitere Folgen in Staffel 13
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