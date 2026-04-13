Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Geheimversteck

Kabel Eins DokuStaffel 15Folge 37vom 13.04.2026
Geheimversteck

GeheimversteckJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 37: Geheimversteck

20 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Ein Kunde bringt eine High-Relief-Münze von Saint-Gaudens aus dem Jahr 1907 in den Laden. Wird Rick für dieses seltene Stück Währung tief in die Tasche greifen? Anschließend begutachtet der Profi eine Vintage-Sonnenbrille von Ray-Ban, die möglicherweise Präsident George Bush Senior gehörte.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 4 Staffeln und Folgen