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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 41: Die wertvollsten Angebote
20 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Die Folge lässt die die größten und teuersten Fundstücke Revue passieren: Eine millionenschwere Auto-Zermalmer-Maschine namens "Robosaurus", eine Zigarrenkiste im Besitz von John F. Kennedy persönlich, ein Stück versunkener Schatz, und eine seltene Gitarre von Jimi Hendrix.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009