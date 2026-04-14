Die härtesten VerhandlungenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 42: Die härtesten Verhandlungen
20 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Die Folge lässt die härtesten Verhandlungen in der Geschichte von Pawn Stars Revue passieren: Darunter befinden sich eine Erstausgabe von "20.000 Meilen unter dem Meer", ein Ford Roadster von 1932 und eine Les Paul-Gitarre im Wert von 90.000 Dollar, die einst Mary Ford gehörte.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009