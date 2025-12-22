Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wir brauchen Bass

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 11vom 22.12.2025
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 11: Wir brauchen Bass

20 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Bassgitarre findet ihren Weg in den Laden. Das Besondere daran: John Entwistle von der Band "The Who" und John Paul von "Led Zeppelin" haben das gute Stück signiert.

