Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 21: Verrückte 70er Jahre
20 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" werden die größten Schätze des Pfandhauses aus den 1970er Jahren herausgekramt: Tour-T-Shirts der Band Aerosmith, eine Flagge der Apollo 16 und schräge Kunst.
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