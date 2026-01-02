Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 26: Erleuchtet
19 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Heute werden eine Spielkarte mit politischer Botschaft aus dem Jahr 1769 sowie ein Motorrad, das einst dem Schauspieler Dennis Hopper gehörte, unter die Lupe genommen.
