Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Kriminell gut
20 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" zeigen die Profis die spektakulärsten Waffen, Gitarren sowie Fundstücke, die im Besitz echter Gangster waren.
Weitere Folgen in Staffel 18
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