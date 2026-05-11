Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 3: Schätze auf Rädern
20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Harrisons sind große Fans von Fahrzeugen jeder Art und präsentieren in diesem "Best of" die spektakulärsten Modelle, die ihren Weg ins Pfandhaus fanden.
Weitere Folgen in Staffel 18
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