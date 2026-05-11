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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Schätze auf Rädern

Kabel Eins DokuStaffel 18Folge 3vom 11.05.2026
Schätze auf Rädern

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 3: Schätze auf Rädern

20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Harrisons sind große Fans von Fahrzeugen jeder Art und präsentieren in diesem "Best of" die spektakulärsten Modelle, die ihren Weg ins Pfandhaus fanden.

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