Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 10: Der Schläger des Babe
20 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick fährt nach L.A., um den Baseballschläger eines berühmten Spielers der New York Yankees - Babe Ruth. Diesem gelang 1932 damit ein Homerun-Hit.
Weitere Folgen in Staffel 19
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