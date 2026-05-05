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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Schläger des Babe

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 10vom 05.05.2026
Der Schläger des Babe

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 10: Der Schläger des Babe

20 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick fährt nach L.A., um den Baseballschläger eines berühmten Spielers der New York Yankees - Babe Ruth. Diesem gelang 1932 damit ein Homerun-Hit.

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