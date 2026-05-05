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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wenn der Groschen fällt

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 13vom 05.05.2026
Wenn der Groschen fällt

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Wenn der Groschen fällt

19 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick prüft eine Büste von Schauspieler Marlon Brando. Wird er sich mit dem Kunden auf einen guten Preis einigen?

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