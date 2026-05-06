Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: Coreys Bekehrung
19 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Profis sitzen staunend vor einer antiken Figur, die Zaubertricks vollführt. Corey begutachtet indes eine Bibel aus dem 16. Jahrhundert.
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