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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

O.Js Statue

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 5vom 01.05.2026
O.Js Statue

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 5: O.Js Statue

19 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rapper Flavor Fav stattet den Pawn Stars einen Besuch ab. Er möchte ihnen eine O.J. Simpson-Statue schmackhaft machen, doch der Preis ist ungenießbar.

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