Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 6: Ein Kinderspiel
19 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick besucht seine gute Freundin Marie Osmond im Backstage-Bereich ihrer erfolgreichen Vegas-Show. Dort begutachtet er eine der ersten Barbie-Puppen.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick