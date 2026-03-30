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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Olympische Schnäppchen

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 12vom 30.03.2026
Olympische Schnäppchen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 12: Olympische Schnäppchen

40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of dreht sich alles um die besten Deals mit Goldmünzen und -medaillen.

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