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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Spielzeug-Meisterwerke

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 13vom 03.02.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Spielzeug-Meisterwerke

40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of dreht sich alles um antikes, wertvolles Spielzeug.

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