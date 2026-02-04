Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 16: Stars am Strip
40 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Wie dieses Best-of beweist, lässt sich mit Objekten, Dokumenten und Krims-Krams rund um die Themen Weltraum, NASA und Astronomie viel Geld machen.
Weitere Folgen in Staffel 24
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