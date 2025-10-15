Die Bibel der KartentricksJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: Die Bibel der Kartentricks
40 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of sind Bücher die Stars der Show. Erstausgaben, Raritäten, signierte Exemplare - die Händler wissen, was Wert hat.
