Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Bibel der Kartentricks

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 17vom 05.02.2026
Folge 17: Die Bibel der Kartentricks

40 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of sind Bücher die Stars der Show. Erstausgaben, Raritäten, signierte Exemplare - die Händler wissen, was Wert hat.

Kabel Eins Doku
