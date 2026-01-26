Caligula und das SchwertJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Caligula und das Schwert
40 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of dreht sich alles um den Handel mit seltenen Relikten.
