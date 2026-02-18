Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 35vom 18.02.2026
40 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In New York hofft Rick darauf, einen guten Deal abzuschließen und ein seltenes Stück für Technik-Liebhaber mit nach Hause zu nehmen.

