Enge Hosen und wilde Schlachten
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 40: Enge Hosen und wilde Schlachten
38 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Sammlung von Figuren aus der Muppet Show katapultiert Chum zurück in die Kindheit. Passt der Preis?
