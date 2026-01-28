Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 5vom 28.01.2026
40 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of beweisen die Händler, dass es sich lohnt, einen zweiten Blick auf so manch angebotene Ware zu werfen.

Kabel Eins Doku
