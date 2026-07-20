Gold, Glamour und FehlzündungenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 63: Gold, Glamour und Fehlzündungen
39 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Großvater Richard, Sohn Rick und Enkel Corey haben ein geschultes Auge und reichlich Erfahrung, um echte Schätze zu erkennen. Auch wenn sie sich nicht immer einig sind - ihre Leidenschaft für den Laden schweißt sie immer wieder zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick