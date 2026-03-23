Schätze aus der Motor CityJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 12: Schätze aus der Motor City
43 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Rick, Corey und Chum fahren nach Detroit, Michigan. Mit den Experten an seiner Seite, schmeißt sich Rick in eine Samurai-Rüstung und versucht, den Preis einer Luxuswagensammlung zu drücken. Später werfen die Jungs einen Blick auf einige Motown-Erinnerungsstücke.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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