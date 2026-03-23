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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Schätze aus der Motor City

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 12vom 23.03.2026
Schätze aus der Motor City

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 12: Schätze aus der Motor City

43 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Rick, Corey und Chum fahren nach Detroit, Michigan. Mit den Experten an seiner Seite, schmeißt sich Rick in eine Samurai-Rüstung und versucht, den Preis einer Luxuswagensammlung zu drücken. Später werfen die Jungs einen Blick auf einige Motown-Erinnerungsstücke.

Weitere Folgen in Staffel 2

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