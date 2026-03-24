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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Heimspiel

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 15vom 24.03.2026
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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 15: Heimspiel

44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Zurück in Las Vegas sind die Jungs bereit, den Jackpot zu knacken. Rick begutachtet einen Hocker, der mit der Krönung von Königin Elizabeth II. in Verbindung steht. Später machen sich Corey und Chum kampfbereit, als sie es mit einem Verkäufer aufnehmen, der eine Kanone aus dem goldenen Zeitalter der Piraterie anbietet.

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