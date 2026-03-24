Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 15: Heimspiel
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Zurück in Las Vegas sind die Jungs bereit, den Jackpot zu knacken. Rick begutachtet einen Hocker, der mit der Krönung von Königin Elizabeth II. in Verbindung steht. Später machen sich Corey und Chum kampfbereit, als sie es mit einem Verkäufer aufnehmen, der eine Kanone aus dem goldenen Zeitalter der Piraterie anbietet.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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