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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Home Sweet Home

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 16vom 25.03.2026
Home Sweet Home

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 16: Home Sweet Home

41 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Corey, Chum und Rick haben kiloweise Schätze von ihrer Reise quer durch die USA nach Hause gebracht. Neben Antiquitäten und Kuriositäten gibt es lustige Geschichten und Anekdoten von ihrem Trip.

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