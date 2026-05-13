Cowboyhüte und rauchende ColtsJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 4: Cowboyhüte und rauchende Colts
43 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Rick, Corey und Chum satteln die Pferde und reisen tief ins Herz von Texas, wo alles größer ist - auch die Deals! In Fort Worth entdeckt das Trio eine wahre Schatzkammer, darunter eine seltene Gretsch White Penguin-Gitarre und einen Smith & Wesson-Revolver, der selbst Cowboys das Fürchten lehrt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: A&E Television Networks, LLC
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