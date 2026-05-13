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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Cowboyhüte und rauchende Colts

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 13.05.2026
Cowboyhüte und rauchende Colts

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 4: Cowboyhüte und rauchende Colts

43 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Rick, Corey und Chum satteln die Pferde und reisen tief ins Herz von Texas, wo alles größer ist - auch die Deals! In Fort Worth entdeckt das Trio eine wahre Schatzkammer, darunter eine seltene Gretsch White Penguin-Gitarre und einen Smith & Wesson-Revolver, der selbst Cowboys das Fürchten lehrt.

Weitere Folgen in Staffel 2

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