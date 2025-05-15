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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Basketball, Bourbon und Bahner-Uhren

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 15.05.2025
Basketball, Bourbon und Bahner-Uhren

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 5: Basketball, Bourbon und Bahner-Uhren

42 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Rick, Corey und Chum reisen ins Herz des Bluegrass State. In Lexington, Kentucky, erweckt das Team einen Ford Coupe Deluxe von 1941 wieder zum Leben. Der beliebte Coach John Calipari hilft bei einer Sammlung von Basketball-Erinnerungsstücken der University of Kentucky. Corey und Chum überraschen Rick mit einem Geschenk, das seine kühnsten Träume übertrifft.

Weitere Folgen in Staffel 2

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