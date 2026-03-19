Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 8: Milchglas und Musketen
43 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Rick, Corey und Chum landen in Boston, Massachusetts. Dort begutachten sie ein Gemälde mit patriotischem Motiv, machen sich mit dem Rudersport vertraut und examinieren ein Brown-Bess-Gewehr aus dem 18. Jahrhundert.
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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: A&E Television Networks, LLC
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