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Perrine

Großvaters kaltes Gesicht

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 27vom 14.01.2026
Großvaters kaltes Gesicht

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Perrine

Folge 27: Großvaters kaltes Gesicht

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Endlich ist Perrine in Maraucourt angelangt. Auf dem Weg dahin lernt sie Rosalie kennen, die Enkelin der Kinderfrau ihres Vaters. Von Rosalie erfährt Perrine, dass ihr Großvater blind ist. Perrine nimmt den Namen Aurelie an und will sich ihrem Großvater noch nicht zu erkennen geben, da sie Angst vor ihm hat. Aber sie will in seiner Fabrik arbeiten. (

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