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Perrine

Aurelie bewährt sich

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Aurelie bewährt sich

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Perrine

Folge 38: Aurelie bewährt sich

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mit neuer Garderobe aus einem exquisiten Modesalon und neuer Bleibe in einer vornehmen Pension tritt Perrine ihren Posten als Privatsekretärin bei Monsieur Bilfran an. Ihre Widersacher geben den Kampf nicht auf. Tarouel verdächtigt sie erneut bei Bilfran. Aber der vergewissert sich durch ein ausführliches Gespräch mit Perrine, dass das Gerücht, sie treibe sich nachts herum, gegenstandslos ist.

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