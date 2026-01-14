Perrine
Folge 38: Aurelie bewährt sich
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mit neuer Garderobe aus einem exquisiten Modesalon und neuer Bleibe in einer vornehmen Pension tritt Perrine ihren Posten als Privatsekretärin bei Monsieur Bilfran an. Ihre Widersacher geben den Kampf nicht auf. Tarouel verdächtigt sie erneut bei Bilfran. Aber der vergewissert sich durch ein ausführliches Gespräch mit Perrine, dass das Gerücht, sie treibe sich nachts herum, gegenstandslos ist.
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