Person of Interest
Folge 15: Frage-Antwort-Tod
42 Min.Ab 12
Reese, Finch und Fusco nehmen sich dem Fall Anna Muellers an, die beim Internet-Giganten "Fetch & Retrieve" dafür zuständig ist, mündlich gestellte Nutzeranfragen zu notieren und diese mit den Antworten des Suchdienstes VAL abzugleichen. Dabei enthüllt sie die pikante Information, dass gewisse Antworten einen Nutzer in den Selbstmord getrieben haben sollen ...
