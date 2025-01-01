Person of Interest
Folge 1: In der Welt des Feindes
42 Min.Ab 12
Reese, Finch und Root sind auf der Flucht vor Samaritan, während sich Fusco mit der Dienstaufsicht und dem FBI konfrontiert sieht. Sie verdächtigen ihn, Dominic und Elias erschossen zu haben. Trotz einiger gefährlicher Momente gelingt es Reese und Finch, ihr Versteck in der U-Bahn zu erreichen. Doch nun gilt es, die Maschine zu retten. Dafür benötigen sie nicht nur eine neue Stromversorgung, sondern auch zusätzlichen Speicherplatz, um die Codes dekomprimieren zu können ...
