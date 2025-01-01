Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 5Folge 8
Folge 8: Auslese

42 Min. Ab 12

Reese folgt dem Geschäftsmann James Ko. Dieser fühlt sich nicht gut, weshalb er ein Krankenhaus aufsucht. Kurze Zeit später verstirbt er an einem mysteriösen Virus. Die Klinik wird unter Quarantäne gestellt. Finch und Reese wollen nun unbedingt die genaue Todesursache klären und herausfinden, ob ein Gegenmittel existiert. Dann stellt sich heraus, wer für den Tod des Mannes verantwortlich ist ...

