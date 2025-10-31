Jens Söring - 33 Jahre im UN-Knast: Schuldig oder unschuldig?Jetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 7: Jens Söring - 33 Jahre im UN-Knast: Schuldig oder unschuldig?
30 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Jens Söring saß 33 Jahre als verurteilter Mörder in einem US-Gefängnis – doch seine Schuld bestreitet er bis heute. Es gibt viele Argumente, die für seine Schuld sprechen, aber auch einige, die zweifeln lassen. Ein blutiger Doppelmord, ein grausamer Tatort und ein Geständnis, das Fragen aufwirft. Zwischen Liebe, Verrat und möglichem Justizirrtum entfaltet sich eine Geschichte voller Spannung und Widersprüche.
