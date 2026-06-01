Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Die Kartoffel-Welpen

sixxStaffel 1Folge 2vom 14.06.2026
Die Kartoffel-Welpen

Die Kartoffel-WelpenJetzt kostenlos streamen

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Folge 2: Die Kartoffel-Welpen

43 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 6

Spaziergänger übergeben der Hundeschutzorganisation sechs Welpen, die sie gefunden haben. Da die Kleinen in einem Karton für Chips abgegeben werden, benennt das Pflegeteam die Waisen nach Kartoffelsorten. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in Großbritannien können sich viele Besitzer ihre Tiere nicht mehr leisten. Aus diesem Grund werden auch eine Bordeauxdogge und zwei Shih Tzus aufgenommen. Alle drei befinden sich in einem fürchterlichen Zustand.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
sixx
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Alle 1 Staffeln und Folgen