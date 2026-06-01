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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Dave & Olive

sixxStaffel 1Folge 3vom 14.06.2026
Dave & Olive

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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Folge 3: Dave & Olive

44 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Pete kümmert sich um einen Welpen mit gebrochenem Bein, den seine Besitzer beim Tierarzt zurückgelassen haben. Bei der Untersuchung wird festgestellt, dass die Fraktur schon älter ist und das Tier Gefahr läuft, sein Bein zu verlieren. Außerdem wird die Dobermann-Hündin Olive betreut, die eingeschüchtert und ängstlich ist. Sie wurde illegal ins Land geschmuggelt und hat in ihrem bisherigen Leben kaum etwas von der Welt gesehen.

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