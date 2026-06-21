Colm, Ruby, Tammy und MelJetzt kostenlos streamen
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Folge 4: Colm, Ruby, Tammy und Mel
44 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12
Pete besucht eine Hundeschutzorganisation in Nordirland. Da in Großbritannien ausgesetzte oder streunende Tiere aus Platzmangel oft schon nach fünf bis sieben Tagen eingeschläfert werden, hat die Organisation ein Programm ins Leben gerufen. Dessen Ziel ist es, so viele dieser Tiere wie möglich zu retten und auf andere Zentren zu verteilen.
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