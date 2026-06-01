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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Kleine Hunde, großes Glück

sixxStaffel 2Folge 2vom 28.06.2026
Kleine Hunde, großes Glück

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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Folge 2: Kleine Hunde, großes Glück

43 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6

Da Anne sich wegen ihrer Krankheit nicht mehr ausreichend um ihre kleine Chihuahua-Familie Wiggly, Biscuit und Oreo kümmern kann, möchte sie ihnen ein besseres Leben in einem neuen Zuhause ermöglichen. Zudem stellt die Streunerin Esme die Tierärzte vor ein Problem: Ihre Ohren sind so stark entzündet und geschwollen, dass die Trommelfelle nicht sichtbar sind und eine gezielte Behandlung kaum möglich ist.

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