Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Folge 5: Endlose Hundeliebe
44 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Pete versucht, das Vertrauen und die Zuneigung der Hündin Flower zu gewinnen, die ihn nicht leiden kann. Bei der Schäferhündin Heidi wird ein Knoten in der Milchleiste entdeckt, woraufhin sie sofort operiert wird. Da Cockerspaniel Marvin aufgrund einer ansteckenden Infektion nicht mit den anderen Hunden spielen darf, richten Pete und Lauren ihm ein eigenes Spieleparadies ein.
Weitere Folgen in Staffel 2
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