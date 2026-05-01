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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Ein ungewohntes Team

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 31.05.2026
Ein ungewohntes Team

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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 1: Ein ungewohntes Team

44 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Im Westen Kanadas sind zwei Familienunternehmen groß im Geschäft: Donny Kleinfelder und Dave Schwandt konkurrieren im "Hotshotting". Dabei bieten sie ihren Kunden Warentransporte in die abgelegensten und gefährlichsten Gebiete des Landes an. Verwahrloste Straßen und vergessene Wege führen ihre abgehärteten Lieferanten in ihren Trucks und Lkws ans Ziel, wobei die Gefahr ihnen stets im Nacken sitzt.

Weitere Folgen in Staffel 2

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