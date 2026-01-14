Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Verflixt und zugenäht

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Verflixt und zugenäht

Verflixt und zugenähtJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 23: Verflixt und zugenäht

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Piet Pirat hat etwas Wichtiges zu erledigen und geht dafür den ganzen Tag von Bord. Krista, Berend und Steven wollen den Kapitän bei seiner Rückkehr mit einer großen Überraschung eine Freude machen. Während Berend einen riesigen Kessel Brockenpampe kocht, flicken Krista und Steven die vielen Löcher in dem alten Segel. Als sie damit fertig sind, legen sich Krista und Steven ein bisschen aufs Ohr. Berend sucht nach einer Niesattacke verzweifelt ein Tuch. Er findet das geflickte Segel und schneidet sich daraus zahlreiche Taschentücher.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 Kids
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen