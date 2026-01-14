Piet Pirat
Folge 23: Verflixt und zugenäht
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat hat etwas Wichtiges zu erledigen und geht dafür den ganzen Tag von Bord. Krista, Berend und Steven wollen den Kapitän bei seiner Rückkehr mit einer großen Überraschung eine Freude machen. Während Berend einen riesigen Kessel Brockenpampe kocht, flicken Krista und Steven die vielen Löcher in dem alten Segel. Als sie damit fertig sind, legen sich Krista und Steven ein bisschen aufs Ohr. Berend sucht nach einer Niesattacke verzweifelt ein Tuch. Er findet das geflickte Segel und schneidet sich daraus zahlreiche Taschentücher.
