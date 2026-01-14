Piet Pirat
Folge 35: Die giftige Torte
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend will den Kapitän und Krista mit einer leckeren Sahnetorte überraschen. Bevor er sie ihnen präsentieren kann, muss sich Berend noch etwas gedulden, da Piet und Krista mit anderen Dingen beschäftigt sind. Nach einiger Zeit ist der große Moment gekommen, doch Berend findet seine Torte nicht mehr vor, dafür jedoch einen schlafenden Steven, der in der Zwischenzeit die ganze Torte verschlungen hat. Aber ungeschoren soll die Naschkatze nicht davon kommen und Piet, Krista und Berend beschließen, Steven einen Schreck einzujagen.
