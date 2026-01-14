Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Die giftige Torte

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
Die giftige Torte

Die giftige TorteJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 35: Die giftige Torte

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend will den Kapitän und Krista mit einer leckeren Sahnetorte überraschen. Bevor er sie ihnen präsentieren kann, muss sich Berend noch etwas gedulden, da Piet und Krista mit anderen Dingen beschäftigt sind. Nach einiger Zeit ist der große Moment gekommen, doch Berend findet seine Torte nicht mehr vor, dafür jedoch einen schlafenden Steven, der in der Zwischenzeit die ganze Torte verschlungen hat. Aber ungeschoren soll die Naschkatze nicht davon kommen und Piet, Krista und Berend beschließen, Steven einen Schreck einzujagen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 Kids
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen