Piet Pirat

Pfandkuchen fischen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Pfandkuchen fischen

Pfandkuchen fischenJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 37: Pfandkuchen fischen

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend will zum Abendessen unbedingt Fisch servieren, obwohl Piet, Krista und Steven Pfannkuchen bevorzugen würden. Aber Berend ist nicht kompromissbereit und wirft an Deck die Angel aus. Seine Freunde hingegen wollen die einseitige Entscheidung nicht hinnehmen und versuchen Berend mit einem Trick umzustimmen. Nachdem Krista eine Menge Pfannkuchen zubereitet hat, spießen sie einen an Berends Angelhaken auf. Piet erklärt dem verwunderten Berend daraufhin, dass das in der Pfannkuchen-Bucht ganz normal sei und dass er weiter sein Glück versuchen solle.

Piet Pirat
Studio 100 International
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen