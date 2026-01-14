Piet Pirat
Folge 39: Neptun-Fest
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Heute wird das Fest des Meeresgottes Neptun gefeiert. Dazu muss Berend eine Torte backen und eine Muschel im Teig verstecken. Wer die Muschel in seinem Stück Torte findet, hat gewonnen und darf für einen Tag Meeresgott Neptun sein. Berend macht sich sogleich ans Werk, ist aber zu faul, den Teig eine Viertelstunde lang zu rühren. Also muss Steven aushelfen. Während Berend schläft, streut Steven noch weitere Muscheln in den Teig. Als alle zusammen die Torte essen, findet jeder eine Muschel in seinem Stück, und es kommt zum großen Streit. Als Steven schließlich seine Tat gesteht, beschließt Piet, dass alle vier Neptun sein dürfen.
