Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Das Geisterschiff

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 50vom 14.01.2026
Das Geisterschiff

Das GeisterschiffJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 50: Das Geisterschiff

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Piet Pirat liest den anderen vor dem Schlafengehen eine Geistergeschichte vor. Steven hat daraufhin solche Angst, dass er nicht alleine schlafen will. Er sucht nach einem Schlafplatz und findet ihn schließlich unter ein paar Segeln auf einem Tisch. Als Piet nachts nach einem Alptraum wach wird und sich etwas zu trinken holen möchte, kommt er an Steven vorbei, der sich im Traum unter den Segeltüchern bewegt. Piet denkt sofort, dass es sich um ein Gespenst handelt und läuft davon.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 International
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen