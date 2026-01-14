Die "Hopp oder Flopp"-ShowJetzt kostenlos streamen
Piets irre Pleiten
Folge 24: Die "Hopp oder Flopp"-Show
Zeke hat das große Los gezogen. Er ist zum Kandidaten einer Fernsehshow ausgesucht worden, in der gewinnt, wer in Kopf und Körper am fittesten ist. Was Zeke aber bislang nicht wusste: dass in dieser Show nur siegt, wer mitsamt seiner Familie ein gutes Team bildet. Genau das wollte Zeke auf jeden Fall vermeiden. Denn die Palmers sind eine Familie von Individualisten und Chaoten – sternenfern von jeder Fähigkeit zusammenzuarbeiten. Doch wozu hat Zeke seinen magischen Zeichenblock? Rasch malt er auf, wie er sich ein Team vorstellt. Mama Ida, Papa Alvion, Bruder Ike und Schwester Rahel stecken alle in einhetlichen Shirts, er selbst, Zeke, steht mit einem Megaphon vor ihnen und gibt die Befehle. Der magische Zeichenblock wandelt das Gezeichnete in Wirklichkeit. Doch diese Wirklichkeit hat während der Show plötzlich ein ganz anderes Gesicht, als Zeke es sich vorgestellt hatte! Der Schuß geht erst mal heftig nach hinten los.
